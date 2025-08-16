Dos atletas argentinas, Julieta y Melissa Calderón, fueron al programa de Guido Kaczka para recaudar plata para el Mundial de Wushu Kungfu.

Durante su participación en el ciclo televisivo, una de ellas contó que el Estado “iba a ayudar a pagar el viaje” pero un mes antes le dijeron que “no había fondos” para solventarlo.

Las campeonas nacionales y sudamericanas de la disciplina asiática expusieron las consecuencias de la motosierra de Milei en el deporte nacional.

“El deporte tiene muy buenos talentos en nuestro país, pero muy poco apoyo”, aseguró Melissa entre lágrimas.