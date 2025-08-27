Tras el golazo de tiro libre con el que Rosario Central le ganó el clásico a Newell's el último sábado, Ángel Di María habló en conferencia de prensa y dejó el cassette de lado.

El campeón del mundo le respondió a Marcelo Gallardo, quien había dicho que le iba a costar la adaptación al fútbol argentino: “Yo no estoy sintiendo que me esté costando, lo único que puedo decir es que es más friccionado y no te dan respiro cuando tenés la pelota. Hay una diferencia muy grande con Europa en cuanto a eso”.

Y se comparó con otros futbolistas que regreso al país: “De los que volvió, el que está bien es Montiel, que es el único que sigue dando su mejor versión pero es defensor y es diferente la posición. Lea (Paredes) también está jugando muy bien pero es más medio, juega más suelto y no tiene una marca muy personal. A los delanteros les cuesta más, los problemas siempre se solucionan dentro de la cancha y lo voy a hacer”.

¿A Central lo favorecen?

A Fideo le preguntaron por los fallos arbitrales que presuntamente favorecieron a su equipo y los penales que le cobraron en las primeras fechas. “Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel", respondió Di María.

Y agregó: "Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los 2 penales que tuvimos, fueron claros. Si tuviésemos una ayuda, estaríamos primeros”.

Su relación con Chiqui Tapia

El Central de Holan siempre jugó los sábados hasta ahora en el torneo. Bueno, en Rosario hay un rumor que señala que Angelito le pidió al mismísimo Claudio Tapia, presidente de la AFA, no jugar los domingos para comer asados.

Esto respondió Fideo, entre risas: “Yo no llamo a Chiqui para decirle que nos ponga los sábados. Prefiero dormir la siesta y jugar a la noche pero me toca a las 4 de la tarde. Hubiera pedido todo en ese caso”.

El buen momento de Central

“Todos los equipos nos juegan con cinco atrás. Eso quiere decir que nos tienen respeto, que vieron lo que hizo el semestre pasado Central y que ahora sigue de la misma manera. ¿Cuesta más? Sí, pero a todos les cuesta”, agregó.

La conferencia completa de Fideo

Angelito habló suelto y claro.

Fecha 7: el próximo compromiso de Rosario Central será el sábado 19.15 en Junín ante Sarmiento.