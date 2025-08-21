La pelota manchada
Las fotos del horror: imágenes impactantes de la violencia en la cancha de Independiente
Esta recopilación muestra, en imágenes, los graves hechos de violencia sucedidos el miércoles en el estadio Libertadores de América - Bochini. Imágenes sensibles.
Las fotos de los graves hechos de violencia que suspendieron el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana en el estadio Libertadores de América - Bochini, duelen.
Las agresiones, primero de los chilenos y luego de los del Rojo, dejaron un saldo de 18 personas heridas, dos de ellas en estado grave, y 110 detenidos.
También la insólita declaración de Néstor Grindetti, la bronca y tristeza de Duka, y el durísimo relato de un hincha de Independiente que estuvo en la cancha.
Y estas imágenes desgarradoras.