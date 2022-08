"Esta Copa del Mundo ocurre en el momento equivocado por las razones equivocadas. No estaba enojado cuando entré, pero cuando hablo de eso me enojo", dijo Jürgen Klopp en la conferencia de prensa previa al partido del sábado ante Fulham por la primera fecha de la Premier League.



Así el entrenador del Liverpool de Inglaterra expresó su fastidio contra la FIFA por la realización del Mundial de Qatar 2022, programado del 21 de noviembre al 18 de diciembre. "Mi problema es que todos saben que (el calendario) no está bien, pero nadie habla lo suficiente", señaló el DT alemán.



Para Klopp, la FIFA, las autoridades de la Premier League y la Federación de Fútbol de Inglaterra deberán encontrar una forma de liberar a los futbolistas porque la liga inglesa comenzará mañana y se jugará hasta la 16ta. fecha (12 de noviembre), nueve días antes del comienzo de la Copa del Mundo y se reanudará el 26 de diciembre, fecha del "Boxing Day".



Y concluyó: "Para el que juegue la final o el partido por el tercer y cuarto puesto, la Premier se reanudará en una semana. Estaría bien si para los jugadores hubiese un alto. Los jugadores son lo más importante de este juego, algo tiene que cambiar. Insisto, este Mundial llega en el momento inadecuado por razones inadecuadas".