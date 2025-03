Vélez Sarsfield, campeón vigente del fútbol argentino, pudo romper una extensa mala racha y, en el arranque de la novena fecha, superó 1 a 0 a San Martín de San Juan.

Más allá del primer triunfo logrado en el Torneo Apertura 2025, tras seis derrotas y dos empates, un hecho destacado del encuentro fue la vuelta de Valentín Gómez después de su fallido pase al exterior por la polémica intervención del empresario Foster Gillet.

Después del partido, el defensor habló con la prensa y no se guardó nada. “Tuve unos días complicados, la pasé mal, el recibimiento de la gente no me lo esperaba. Estoy muy agradecido”.

"Es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza, eso también es culpa de la dirigencia de Vélez, si bien el primer responsable es Foster (Gillett), obviamente. Si bien no les costaba nada mandar un permiso para que pudiera entrenarme a contraturno, estuve diez días llorando en una habitación, sin poder entrenar", expresó.