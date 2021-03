No es fácil conseguirlo pero los dos equipos se quejaron del arbitraje de Nicolás Lamolina. Argentinos Jrs por un planchazo de Paulo Díaz que merecía tarjeta roja, y por dos penales que no les cobró a los delanteros de River.

Este martes, con los ánimos calmados, Lamolina explicó en TyC Sports porqué cobró lo que cobró.

Primero se refirió a la jugada entre Borré y Quintana:

"El tema es el detalle, en ver cómo es que llega Quintana a caer sobre Borré, qué fue lo que generó que Quintana caiga sobre Borré. En busca de ángulo, lo que percibo es que Borré gana la posición, pero con un control un tanto más largo y, sabiendo que Chávez sale, genera una pequeña sujeción en búsqueda de que el defensor que viene mal pisado pueda llegar a chocarlo como terminó siendo. De hecho, yo creo que Borré frena una marcha e, inmediatamente al ver ese control largo y esa salida del arquero, lo que busca generar es que el defensor se le caiga encima. Ya hay una caída antes de que Quintana lo colisione. Quintana termina cayendo arriba, pero creo que antes hay un interés de Borré en generar que el defensor caiga encima de él"

Con el pedido de infracción a Suarez cuando enganchó frente a Elías Gómez:

"Lo que veo es el enganche de Suárez y que el jugador de Argentinos llega bien ajustado. No lo considero una simulación porque hay un contacto propio del juego. Es un deporte de contacto y hay que entender que esos choques existen pero no es penal, pero por no ser penal no tiene que ser una simulación. En este caso no fue penal, tampoco una simulación. Sabíamos que Suárez estaba amonestado y era una resolución muy compleja, y con ángulo traté de ver lo mejor posible"

También se refirió a la dura entrada de Paulo Díaz que hizo estallar al banco de Argentinos Jrs:

"Se nota que Díaz va con la pierna fuerte, con una posición que me parece que no hay termino medio: si esa pierna de esa manera impacta sobre la pierna del adversario es tarjeta roja, pero en este caso el impacto no es pleno, de hecho pasa de largo. Al ver esa imagen con esa vehemencia, hace ruido".