La violenta patada de Papu Gómez a Valverde y la polémica reacción de su esposa

Papu Gómez protagonizó una acción violenta en la derrota por 3-1 del Sevilla ante el Real Madrid.

La modelo y esposa de Federico Valverde, Mina Bonino, escribió un tuit sobre la salud del futbolista: “Fede se siente bien, pero no sabemos realmente si está bien. Es un golpe y fue duro, como tal hay que ver cómo evoluciona. No creemos que sea nada, pero no podemos confirmarlo”.

El golpe ocurrió cuando se jugaban los últimos segundos del partido en el Santiago Bernabéu, cuando Federico Valverde eludió a Alejandro "Papu" Gómez y el argentino lo cruzó.

Ante la preocupación por una posible lesión, a menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar 2022, las redes estallaron de bronca y Mina Bonino, agregó un comentario tras el patadón.

“Por respeto a mi marido no lo hago”, aclaró cuando le insinuaron que largue algún insulto contra el argentino.

Según informó el periodista uruguayo Miguel Díaz, que estuvo presente en el Bernabéu, Fede Valverde se marchó con un vendaje en el muslo derecho. Asimismo, precisó que el mediocampista será sometido a pruebas médicas este domingo.