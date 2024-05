La última locura de Bielsa: citó a la Selección al goleador de la Liga Amateur de Uruguay

Es así: el próximo 31 de mayo en Costa Rica, la selección de Uruguay jugará un partido amistoso contra los locales. Y como en esa semana Conmebol fijó actividad para equipos que disputan la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Por eso no serán convocados jugadores de Nacional, Peñarol, Liverpool, Racing y Danubio, que están compitiendo en esos torneos. Así que Marcelo Bielsa, que no viajará a Costa Rica, apuntó el nombre de Walter Domínguez, goleador con 13 tantos de la última Copa Nacional de Selecciones de OFI (Organización del Fútbol del Interior) que ganó con Juventud de Soriano.

Domínguez tiene 24 años, es de Mercedes y acaba de coronarse campeón y goleador. "Tengo ganas de llorar, no puedo creer lo que logramos. Luchamos día a día, no teníamos cancha, teníamos que ir a entrenar a una cancha llena de agua. Todavía no he caído, estoy en un momento muy bien, ojalá siga así, con todos los compañeros", dijo tras el título. Y ahora esta citación a la Selección que él mismo confirmó: "Me llamaron (de la selección), muy contento. No lo esperaba, cayó de sorpresa".

Por sus goles, este año el delantero entrenó con Fénix de Montevideo, pero regresó a Juventud. Domínguez suma 38 goles en 19 partidos. Además, jugó seis partidos para Fray Bentos Fútbol Club y anotó en todos los partidos. Y en la Selección Uruguaya del Interior, hizo 13 goles en 14 juegos. Eso da un total de 57 gritos en 39 partidos y un promedio de gol por partido de 1,4 por partido.

Es hincha de Nacional. Sueña despierto, se pondrá la Celeste.