Este lunes en '90 Minutos' se armó una fuerte e inesperada discusión entre Ricardo La Volpe y Oscar Ruggeri por los estilos de las dos selecciones argentinas que ganaron el Mundial.

El 'Bigotón' reconoció y le dio mérito al equipo de Bilardo por el innovador sistema, pero a la vez lo llenó de críticas por la "improvisación" y también le pegó a los jugadores. Ahí, el 'Cabezón' se defendió con uñas y dientes.

“Sin Maradona no existían”, tiró uno. “Ustedes sin Kempes tampoco”, retrucó el otro. Ante cada explicación del ex DT de Boca, Ruggeri tiraba: "Me hacés cagar de la risa".

La Volpe le buscaba el pelo al huevo y hasta remomoró la jugada de Passarella que les dio la clasificación al Mundial. El exdefensor se indignó y sacó el tema del polémico 6-0: "No empecemos a tirar partidos porque voy al de Rosario contra Perú...". Picante.