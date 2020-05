En medio de esta pandemia Luis Scola dio una entrevista para 'Frente a Frente', donde sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones.

"Yo no me siento argentino porque no me siento de ningún lugar. O me siento de todos los lugares, depende de cómo lo quieras ver", afirmó la leyenda del deporte nacional.

"Me pasa una cosa loca: siento desarraigo en el arraigo. Cuando estoy mucho tiempo en un lugar empiezo a sentir una incomodidad. El hecho de estar moviéndome constantemente es mi normalidad. Me cuesta mucho establecerme en un lugar. Lo busco, sí, porque a mi familia le hace bien. La estabilidad es sinónimo de que las cosas están yendo bien y uno va evolucionando, pero también es sinónimo de conformismo", explicó sobre el balance entre su amor por viajar y buscar nuevos desafíos y su vida familiar.

¿Estará presente 'Luifa' en los postergados Juegos Olímpicos de 2021 para ponerle fin a su extraordinaria carrera con el seleccionado?