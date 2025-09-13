El equipo nacional de baseball de Argentina logró coronarse campeón en la Copa Abrazo de Maipú, torneo que concluyó este domingo en el Estadio Nacional de Béisbol, situado en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

A nivel internacional, el seleccionado nacional es reconocido como "Los Gauchos", equipo que ostenta un palmarés con ocho campeonatos sudamericanos en los años 1959, 2004, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 y 2024.

Cuál fue el triunfo con medalla de la Selección Argentina de Baseball

En una final vibrante, la selección albiceleste superó por 4-2 al combinado argentino U23, en un certamen que también reunió a la selección de Chile y que se desarrolló a lo largo de una semana cargada de competencia.

La Copa Abrazo de Maipú, organizada por la Federación Argentina de Béisbol (FAB), no solo representó un título más para Argentina, sino que además funcionó como instancia clave de preparación para el plantel masculino, que afrontará en octubre la Competencia Panamericana en Lima, Perú.

Este torneo sirvió para que los jugadores sumaran minutos de juego real y ajustaran su estrategia con la mira puesta en el desafío continental. "Eventos como este son esenciales para consolidar el béisbol argentino. Organizar estas competencias permite que la disciplina siga expandiéndose en la región", destacó Roberto Braccini, presidente de la FAB, durante la entrega de premios.