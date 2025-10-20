Se consumó el segundo descenso consecutivo de Rampla Juniors y su desafiliación bajo el mandato de la SAD que comanda Foster Gillett

Este domingo, el Picapiedra de Villa del Cerro perdió 1-0 ante Atenas de San Carlos en el Campus de Maldonado, resultado que decretó su descenso a la Divisional C, categoría amateur

Es la primera vez que vive un momento así Rampla Juniors en sus 111 años de historia

La SAD de Foster Gillet fundió a Rampla Juniors en Uruguay: descendió a la C y dejará el profesionalismo

Las SAD te liquidan

En 2024, cuando Foster Gillet llegó a Rampla con su proyecto de SAD, el equipo jugaba en Primera. A la temporada siguiente descendió a la B, y en 2026 deberá jugar en la C. 

Las deudas e incumplimientos de Foster Gillet dejaron al club con un pasivo de U$D 7 millones que deberá cumplir, el club, en tres años. Además, se le deben sueldos a parte del plantel y empleados del club por otros U$D 500.000. 

El viejo truco de llegar a un club como el salvador. Y vaciarlo. 