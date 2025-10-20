La SAD de Foster Gillet fundió a Rampla Juniors en Uruguay: descendió a la C y dejará el profesionalismo

Se consumó el segundo descenso consecutivo de Rampla Juniors y su desafiliación bajo el mandato de la SAD que comanda Foster Gillett.

Este domingo, el Picapiedra de Villa del Cerro perdió 1-0 ante Atenas de San Carlos en el Campus de Maldonado, resultado que decretó su descenso a la Divisional C, categoría amateur.

Es la primera vez que vive un momento así Rampla Juniors en sus 111 años de historia.

Las SAD te liquidan

En 2024, cuando Foster Gillet llegó a Rampla con su proyecto de SAD, el equipo jugaba en Primera. A la temporada siguiente descendió a la B, y en 2026 deberá jugar en la C.

Las deudas e incumplimientos de Foster Gillet dejaron al club con un pasivo de U$D 7 millones que deberá cumplir, el club, en tres años. Además, se le deben sueldos a parte del plantel y empleados del club por otros U$D 500.000.

El viejo truco de llegar a un club como el salvador. Y vaciarlo.