Lionel Scaloni habló en la previa del último amistoso de la Selección en su gira por Estados Unidos. Argentina enfrenta este martes a Puerto Rico en Miami y el entrenador respondió preguntas.

Entre tantas, el equipo titular, si jugará Messi, si se le dará chane a los nuevos, al DT le preguntaron por las declaraciones del representante de Matías Soulé.

El agente del delantero argentino de 22 años de Roma, Martín Guastadisegno, dijo que el zurdo podría analizar una citación desde Italia si es que Argentina no lo convoca: "Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado".

Y se quejó: "Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto, se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como Roma y merece una oportunidad"

La respuesta de Lionel

"Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar. Ha estado con nosotros, también (Facundo) Buonanotte, (Alejandro) Garnacho, (Valentín) Carboni, son chicos que nosotros vemos con futuro de Selección y los vamos a ir convocando en tanto y en cuanto veamos que tienen la posibilidad. Así que esa es la idea, están en el radar como todos los otros", respondió Scaloni.

La conferencia completa