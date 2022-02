"No tiene sentido dejarse llevar por versiones, menos ahora que el jugador está enfocado en su club y en seguir creciendo en su desarrollo como futbolista. Meter esto ahora no sirve de nada, tal vez sí sea un jugador que tiene un potencial a seguir desarrollando y va a seguir despertando el interés, claramente, eso lo sé. Pero no hay que dejarse llevar por las versiones con el cierre del mercado de afuera", opinó Gallardo en conferencia de prensa sobre el rumor del interés de Real Madrid en Enzo Fernández.

La publicación se multiplicó en medios españoles, con un dato sobresaliente: la poca continuidad de Federico Valverde y la contratación de Eduardo Camavinga.

Más: José Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez, director general del club, le presentó al presidente de Real Madrid un informe con las características de Fernández.

Enzo acaba de renovar su vínculo con Nuñez hasta el 31 de diciembre del 2025. Y su cláusula es de 20 millones de euros.