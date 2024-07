“Cuando tenía 5 años me vino a buscar River, mis viejos habían arreglado todo y me encerré a mi pieza a llorar”, contó Leandro Paredes en una jugosa nota en Olga. Y reveló quién se dio cuenta que él quería jugar en Boca.

Además, el campeón del mundo y bicampeón de América dejó momentos notables el hablar de su partido en la final ante Colombia, qué le generó ver y escuchar llorar a Lionel Messi a su lado, y las críticas constantes a esta Selección.

"Escuchar llorar a Messi fue terrible"

Retirarse en Boca

“Román me dijo que no me iba a llamar, sino que puedo volver cuando quiera”, confesó el futbolista de Roma.



Ladren lo que ladren los demás

“Siempre nos buscan algo para que se hable de otra cosa que no sea lo que conseguimos, que para nosotros fue muy difícil", concluyó Lea.