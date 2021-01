Al salir del almuerzo en un resto de Puerto Madero, Jorge Amor Ameal y Rodolfo D’Onofrio dialogaron con la prensa. Ambos se mostraron en desacuerdo respecto a los formatos de los campeonato en el fútbol argentino. “Cuando tengamos el borrador, Boca y River se expresarán. Queremos campeonatos largos, con descensos, es la idea que tenemos. Tenemos que ir a un proyecto superador, queremos un fútbol en serio y el problema no es si hay clásico o no”, dijo Ameal.

Y D'Onofrio: “No estamos de acuerdo con que no haya descensos, hace que el fútbol argentino vaya para abajo. No vemos un campeonato de 28 equipos, planteamos las cosas cómo son. Queremos que el fútbol argentino crezca más. No es la muerte descender”.

Y hasta chicaneó: “Hagamos un campeonato de 70 equipos, no desciende nadie y no va a ir nadie a la cancha”.

Mensaje para el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.