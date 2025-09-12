Argentina, en pie de guerra
La respuesta de Xabi Alonso sobre ceder a Mastantuono al Mundial Sub 20
"Si depende de nosotros, se queda", contestó el DT Xabi Alonso cuando le preguntaron en conferencia de prensa este viernes por Franco. le bajó el pulgar a una posible convocatoria de Mastantuono al Mundial Sub 20.
En Real Madrid valoran a Franco Mastantuono desde el mismo momento en que se presentó con un discurso notable, que no pareció de un pibe de sus 18 años.
Titular en el Merengue y con la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi, la AFA pretende que el zurdo juegue el próximo Mundial Sub-20.
Este viernes, en conferencia de prensa, el DT Xabi Alonso dejó muy clara la postura del cuerpo técnico y del club: "Si depende de nosotros, se queda":
¿Cuándo y dónde se juega la Copa del Mundo?
Se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile, con 24 selecciones divididas en seis Grupos.
Argentina integrará el Grupo D junto a Italia, Cuba y Australia. A los octavos de final clasificarán 1 y 2 de cada Zona, más los cuatro mejores terceros.
¿Estará Franco?