La respuesta de Xabi Alonso sobre ceder a Mastantuono al Mundial Sub 20

En Real Madrid valoran a Franco Mastantuono desde el mismo momento en que se presentó con un discurso notable, que no pareció de un pibe de sus 18 años.

Titular en el Merengue y con la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi, la AFA pretende que el zurdo juegue el próximo Mundial Sub-20.

Este viernes, en conferencia de prensa, el DT Xabi Alonso dejó muy clara la postura del cuerpo técnico y del club: "Si depende de nosotros, se queda":

¿Cuándo y dónde se juega la Copa del Mundo?

Se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile, con 24 selecciones divididas en seis Grupos.

Argentina integrará el Grupo D junto a Italia, Cuba y Australia. A los octavos de final clasificarán 1 y 2 de cada Zona, más los cuatro mejores terceros.

¿Estará Franco?