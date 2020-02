Sebastián Villa está mostrando su mejor versión en el inicio del 2020 de Boca. En el triunfo 2-1 sobre Talleres, se destacó con un gol y una asistencia, pero, sobre todo, por su velocidad.

En ese marco, en las redes sociales lo empezaron a comparar con Kylian Mbappé, el campeón del mundo francés. Villa fue consultado al respecto y respondió con humildad: "En lo personal es muy bueno para uno. Pero tengo que mantener los pies en la tierra y estar enfocado. Esto no es nada, no he logrado nada".

"Sólo quiero seguir mejorando, seguir haciendo las cosas bien y aportándole al club y a mis compañeros, forzandome cada día más. No he logrado nada, sólo quiero hacer las cosas bien y hacer mi propia historia", remarcó el veloz atacante de 23 años en diálogo con TyC Sports.

La comparación ineludible es la de Villa con un velocista es con Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, quien tiene su récord con los 9.58 segundos marcados en 2009.

Según el informe de 'Presión Alta', Villa hizo 73.98 metros en 9.30 segundos. Proyectado en los 100 metros, su tiempo sería de 12.57. Sin embargo, hay un detalle importante: el jugador pisó el freno sobre el final de la carrera. Entonces, si solo se tuvieran en cuenta los primeros 38.18 metros, su tiempo en los 100 sería de 11.60.