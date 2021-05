"Yo lo que sufrí es desventaja en la época de Macri de presidente. Me hubiera gustado haber tenido un presidente hincha de River, por lo menos para que fuera más neutral y que no se fuera todo para un solo lado. Tenerlo a Menem de presidente, porque tener de presidente a un hincha de River hubiese sido extraordinario, a mí me tocó uno de Boca", dijo el miércoles Rodolfo D'Onofrio.

Y este jueves, Macri recogió el guante: "No sé por qué dice eso, River ganó más que nunca conmigo como Presidente, fue una tortura".

En declaraciones a radio Mitre, el expresidente soltó: "Muchas veces no entiendo las cosas que dice D’Onofrio, no son muy transparentes las cosas que dice".

La era macrista, la mejor para River

-RECOPA SUDAMERICANA 2016

-COPA ARGENTINA 2016

-COPA ARGENTINA 2017

-SUPERCOPA ARGENTINA 2017

-COPA LIBERTADORES 2018

-RECOPA SUDAMERICANA 2019

-COPA ARGENTINA 2019