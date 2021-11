El Muñeco habló de la joya de River: "No hablé con Scaloni. Lo que nosotros nos enteramos es que, después de jugar el domingo, él había tenido un entrenamiento el martes, nosotros solemos tener 48 horas de recuperación después de un esfuerzo importante, y cuando van a la Selección, al ser menos los días que tienen, tienen la necesidad de verlos en acción y el día martes él sufrió alguna carga que lo derivó en tener que hacerse estudios".

Y sobre una supuesta lesión: "No tuvo ninguna lesión importante, simplemente fue una carga que no le permitió entrenar con normalidad dos días. Teníamos preocupación como con cualquier futbolista que cedemos a sus selecciones, ya hemos sufrido esa experiencia de que vengan con alguna problemática. No nos sobra nada y necesitamos que los jugadores lleguen sanos pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar".