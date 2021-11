En medio de los festejos de Palmeiras por el bicampeonato en la Copa Libertadores de América tras el triunfo 2 a 1 a Flamengo en el Centenario de Uruguay, un periodista argentino le preguntó a Felipe Melo por su futuor y por Boca.

"Sí, preguntan pero ninguno me ha llamado, jaja. A ver si alguno me llama porque, si no, si ninguno me llama y Palmeiras no me llama, me voy a quedar en casa", respondió, pillo, el internacional brasileño.