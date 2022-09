Apenas concluido el notable triunfo de River sobre Defensa y Justicia por 4 a 0 en la Copa Argentina en Chaco, a Enzo Pérez -capitán y una de las figuras del partido junto con Pablo Solari, autor de tres goles-, le consultaron por la supuesta pelea interna en River.

Su respuesta fue clara: "A mi no me gusta salir a aclarar cuando pasan este tipo de cosas porque le da de comer a gente y no tiene ningún tipo de sentido"

Y completó: "No tengo nada que aclarar. Sé muy bien cómo me comporto, como soy. Las cosas que digo y demuestro siempre lo hago para el bien del grupo".