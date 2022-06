La reflexión de Lionel Scaloni previo a la Finalissima ante Italia de este miércoles -a las 16 horas-, sonó a respuesta al contenido en redes que publicó la AFA asegurando en italiano que la Scaloneta es una máquina.

"La Scaloneta no tiene caballos en el motor, tiene leones", reza el divertido video que publicó la AFA en la previa al duelo con la Azzurra, en un corto sobrecargado de épica.

"Lo importante es no sentirse invencible, somos un buen equipo y somos los campeones, pero el camino sigue y los jugadores saben que no pueden dormirse en eso. Hay que competir y si llegamos a perder un partido, no pasa nada", consideró Lionel.