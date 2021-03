ESPN Fútbol Club Argentina on Twitter

En uno de los momentos que ya es un clásico, el panelista de Espn reflexionó sobre su carrera como deportista.

"Si pudiera volver el tiempo atrás me iría al momento que jugaba y todavía no tenía un contrato. Cuando me hice profesional fui perdiendo la felicidad", contó el 'Cabezón'.