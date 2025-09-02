Sebastián Abreu es el DT de Xolos de México, se sentó en la silla de la sala de conferencias con una sonrisa amplia. Su equipo acababa de golear 3 a 0 al Necaxa de Fernando Gago.

Pero el Loco no habló del triunfazo, sino del nuevo refuerzo para su equipo. Y le apuntó al periodista César Luis Merlo. “Estaba la posibilidad, pero él lo confirmó”, dijo sobre la llegada a México de Mourad El Ghezouani el marroquí-español.

“Nos queda una plaza de extranjero porque esta llegando el 9 que ya se sabe en todos lados, y si lo dice Merlo ¿Todos saben quién es César Merlo? Yo no sé cómo hace ese cabrón, pero está siempre adelantado a la jugada", bromeó el uruguayo.

Y agregó: "No sé si trabaja en la DEA y tiene pinchados los teléfonos de todos los representantes del mundo, pero me enteré yo antes por él, sabía que estaba la posibilidad, pero él lo confirmó y entonces ya está".

Merlo había anticipado hace días que el delantero de Elche de España llegaría a Tijuana “entre el lunes y martes, para firmar su nuevo contrato”.

