La reacción del Loco Abreu al enterarse, por un periodista, que su equipo contrató al 9 que quería
El DT uruguayo acababa de golear al Necaxa de Gago por 3 a 0 y se permitió bromear en conferencia de prensa con el periodista que anunció la llegada del delantero extranjero que había pedido. Crack el Loco.
Sebastián Abreu es el DT de Xolos de México, se sentó en la silla de la sala de conferencias con una sonrisa amplia. Su equipo acababa de golear 3 a 0 al Necaxa de Fernando Gago.
Pero el Loco no habló del triunfazo, sino del nuevo refuerzo para su equipo. Y le apuntó al periodista César Luis Merlo. “Estaba la posibilidad, pero él lo confirmó”, dijo sobre la llegada a México de Mourad El Ghezouani el marroquí-español.
“Nos queda una plaza de extranjero porque esta llegando el 9 que ya se sabe en todos lados, y si lo dice Merlo ¿Todos saben quién es César Merlo? Yo no sé cómo hace ese cabrón, pero está siempre adelantado a la jugada", bromeó el uruguayo.
Y agregó: "No sé si trabaja en la DEA y tiene pinchados los teléfonos de todos los representantes del mundo, pero me enteré yo antes por él, sabía que estaba la posibilidad, pero él lo confirmó y entonces ya está".
Merlo había anticipado hace días que el delantero de Elche de España llegaría a Tijuana “entre el lunes y martes, para firmar su nuevo contrato”.
