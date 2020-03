¿Boca murió en Madrid tras la derrota en la Copa Libertadores 2018?, le preguntaron a Carlos Tevez en una entrevista a Fútbol Sin Manchas.

La respuesta del Apache: "No, si no no estarían peleando y preocupados por nosotros en el torneo. Hoy están ganando, van primeros, pero también están pensando en Boca".

Además, le preguntaron por la final truncada en el Monumental por la agresión al micro de Boca. Esto repondió: "Lo que más nos sorprendió es que nadie entró al vestuario para ver cómo estábamos. La gente de la Conmebol, Daniel pasaba y Guillermo también. Nosotros lo queríamos jugar, teníamos grandes chances. Jugar en Madrid a ellos se les hizo más fácil, en el Monumental jugábamos con su gente...".