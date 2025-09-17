Martes por la noche. En Miami, Inter hace la entrada en calor para jugar ante Seattle por la MLS. En Liniers, Racing le ganó a Vélez con gol de Maravilla Martínez la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y un hincha le avisa a Rodrigo De Paul. 

"Gol de Racing, Rodri", grita un hombre. Desde el campo, el 7 de la Selección mira y asiente con su cabeza. Leo Messi también mira a la tribuna, a De Paul, y reacciona. 

Un rato después, Messi sería la gran figura de la victoria de Las Garzas por 3 a 1, con gol, asistencias y un nuevo récord. 