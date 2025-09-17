En la previa de Inter Miami
La reacción De Paul, y de Messi, cuando les avisaron que hubo gol de Racing ante Vélez
Rodrigo hacía la entrada en calor con Inter Miami y desde la tribuna le avisaron que la Academia le ganaba al Fortín por Copa Libertadores. Y su reacción -y la de Leo- se hicieron virales.
Martes por la noche. En Miami, Inter hace la entrada en calor para jugar ante Seattle por la MLS. En Liniers, Racing le ganó a Vélez con gol de Maravilla Martínez la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y un hincha le avisa a Rodrigo De Paul.
"Gol de Racing, Rodri", grita un hombre. Desde el campo, el 7 de la Selección mira y asiente con su cabeza. Leo Messi también mira a la tribuna, a De Paul, y reacciona.
Un rato después, Messi sería la gran figura de la victoria de Las Garzas por 3 a 1, con gol, asistencias y un nuevo récord.