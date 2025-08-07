El Inter Miami dio un paso adelante en la Leagues Cup al dejar en el camino al Pumas mexicano y meterse en los cuartos de final de la competición.

Sin la presencia de Lionel Messi, ausente por lesión, los de rosa empezaron abajo en el marcador por un descuido de su defensa que jugó mal al fuera de juego.

Pero Rodrigo De Paul, en su primer tanto con la camiseta del Inter Miami, Luis Suárez de penal, y el ex Godoy Cruz Tadeo Allende, dieron vuelta el resultado.

El penal de Suárez

El Pistolero amagó el remate con potencia y la picó con clase para desparramar al aquero Paul.

El resumen del partido

El Inter Miami debió batallar para dar vuelta el encuentro ante el equipo mexicano, al que terminó venciendo por 3 a 1.