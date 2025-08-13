Racing perdió 1 a 0 con Peñarol y dejó una imagen desdibujada ante un rival que le planteó un guerra. Pero el clima belicoso no se vivió solo en el campo de juego, porque los hinchas que acompañaron al equipo a Montevideo también la pasaron mal.

Uno de ellos fue Flavio Azzaro, quien siguió el encuentro desde la popular visitante y soportó el mal trato de la policía uruguaya y la organización del encuentro, que los obligó a quedarse hasta la una y media de la mañana dentro del estadio.

Con una calentura que volaba, Azzaro se la agarró con Diego Milito por no haber previsto lo que estaba anunciado y haber hecho lo posible para evitarlo, antes de analizar el flojo rendimiento del equipo.

La reacción completa

Analizando primero lo que sucedió con los hinchas de La Academia, y luego lo que hicieron los dirigidos por Gustavo Costas, Azzaro dejó salir su bronca.