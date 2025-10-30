La reacción de Azzaro a la eliminación de Racing: "Demasiado hizo el equipo con lo mal que estuvo la dirigencia en los mercados de pases"
El empate en blanco en el Cilindro dejó a los de Gustavo Costas sin el sueño de la Copa Libertadores y Azzaro -uno de sus hinchas más caracterizados- se descargó desde la cancha.
Racing cargaba con la derrota 1 a 0 en el estadio Maracaná y la obligación de dar vuelta la serie para llegar a la final en Lima.
Desde el comienzo se vio que la tarea no iba a ser sencilla, ante un equipo de mucha jerarquía, con jugadores de nombre que quedaban en el banco de suplentes.
Tras un primer tiempo que terminó en cero -y donde la visita tuvo las más claras que no se convirtieron en gol por la gran actuación de Cambeses- la Academia salió el segundo período a buscar la clasificación con más garra que fútbol.
Tras la expulsión del ecuatoriano Plata la visita se refugió cerca de su arco y Racing llenó el área de centros pero no fue suficiente y el encuentro terminó en empate.
Flavio Azzaro destacó el esfuerzo del equipo pero apuntó a los dirigentes -recién llegados de la mano de Diego Milito- por no haber traído los refuerzos prometidos.
El resumen del partido
La Academia insistió todo el encuentro ante el Mengao pero le faltaron ideas para doblegar a los de Filipe Luiz.