Desde Inglaterra, Marcelo Bielsa no perdió su capacidad para expresarse en extensa y profundas conferencias de prensa, y en esta ocasión, reflexionó sobre el dinero y el futuro del fútbol y los futbolistas.

El entrenador del Leeds, que pelea en los primeros lugares de la Championship inglesa, explicó por qué le presta mucha atención a lo que sucede en las categorías menores. “Ahí el fútbol está en un estado virgen, natural, no contaminado, y eso es un gran productor de emociones”, indicó.

“El próximo paso que tiene que dar el fútbol para crecer es lograr que el futbolista se emocione y no que se intoxique con dinero; la sociedad está entiendo que el dinero no mejora el rendimiento”, sostuvo el ‘Loco’, y añadió: “A veces lo que tenemos demasiado cerca no nos parece lo más importante”.