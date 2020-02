La guerra interna entre Lionel Messi y la directiva del FC Barcelona, que se ha desatado en los últimas horas. El argentino expuso públicamente a la dirigencia del club, especialmente a su excompañero Eric Abidal, actual director deportivo, por sus declaraciones.

En este marco, 'Lobo’ Carrasco, histórico jugador del Barcelona entre 1978 y 1989, ha opinado que la pelea entre el capitán y Abidal podría precipitar su salida. Para el exfutbolista español, Messi nunca había estado tan cerca de salir del conjunto catalán.

“En todos los años desde que estoy enamorado de su forma de jugar... es la primera vez que veo a Messi con un pie fuera del Barcelona. Y eso es horroroso para mi. Me entran ganas de salir corriendo de aquí y no ver fútbol más”, aseguró, en el programa 'El Chiringuito' llenando de dramatismo la situación.

Como se sabe, Lionel Messi tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2021. Sin embargo, una cláusula excepcional le permite salir de la institución una temporada antes y a costo cero. Las recientes disputas podrían empujar al delantero argentino a cambiar de equipo a mediados de año.

"Ya sé que hay problemas en el club, como en todos los del mundo. Pero son cosas que nunca voy a poder controlar, por eso me enfoco solo en el fútbol", declaró el técnico 'azulgrana', 'Quique' Setién​, al ser consultado por los conflictos internos. Y agregó: "Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente para decidir las cosas que debe o no hacer. No soy el padre de nadie".

Como primera medida, el presidente de la institución, Josep Maria Bartomeu, que estaba en Bruselas por temas laborales, organizó para esta noche una reunión de urgencia con Abidal. Según los principales medios españoles, el despido del francés es solo cuestión de horas.