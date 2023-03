Según Alexis Szewczyk, cronista de C5N que cubrió en vivo la represión hubo simpatizantes con entradas en mano quedaron fuera del estadio Monumental por culpa de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma en las inmediaciones del Monumental en la previa del amistoso de la Selección contra Panamá.

"Desde temprano se fue acumulando gente. Se cerraron las puertas del partido y quedaron algunos a la pesca de poder entrar. Hubo muy poca prevención, si represión, un clásico de la policía", narró el periodista. Y agregó: “En vez de haber impedido que la gente se acumule o sacarla antes, empiezan con los balazos de goma y a reprimir. Hay una cantidad enorme de policías que hasta este momento no había hecho absolutamente nada”.

Testimonio

"Tengo entrada y no sé por qué no me dejan entrar", dijo un hombre mostrando su ticket a la cámara de C5N mientras era empujado por un policía.