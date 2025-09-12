Dijo Enzo Francescoli sobre Marcelo Gallardo durante una extensa entrevista con ESPN: "Lo veo más maduro, con un laburo que no es fácil. Cambió casi la mitad del plantel, para hacer un plantel de él, y ahora debe laburar a contratiempo porque no hay mucho margen".

El director de fútbol de River dijo además que el equipo "no está jugando bien. Tiene un plantel para mejorar. A veces a los equipos les cuesta y, de repente, un cambio genera el contagio para crecer". 

Además, elogió a Juanfer Quintero: "El jugador técnico de la manera que lo es él… es una exposición técnica. Cuando el mejor está de la cabeza, mejor funciona". 

Y se refirió a la serie de Copa Libertadores ante Palmeiras por los cuartos de final: "Sería una frustración grande si River queda en el camino, pero no sería un fracaso. River compitió en los tres frentes. Habrá que bancarse la crítica y empezar de nuevo. Todos estamos convencidos de que estamos en el camino correcto". 

La nota completa 

Enzo habló de todo en ESPN. 

"YO ESTARÍA EN RIVER HASTA EL DÍA QUE TERMINE MI VIDA", ENZO FRANCESCOLI EN ESPN F12

Y los hinchas en las redes se enojaron con el uruguayo:

