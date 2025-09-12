Dijo Enzo Francescoli sobre Marcelo Gallardo durante una extensa entrevista con ESPN: "Lo veo más maduro, con un laburo que no es fácil. Cambió casi la mitad del plantel, para hacer un plantel de él, y ahora debe laburar a contratiempo porque no hay mucho margen".

El director de fútbol de River dijo además que el equipo "no está jugando bien. Tiene un plantel para mejorar. A veces a los equipos les cuesta y, de repente, un cambio genera el contagio para crecer".

Además, elogió a Juanfer Quintero: "El jugador técnico de la manera que lo es él… es una exposición técnica. Cuando el mejor está de la cabeza, mejor funciona".

Y se refirió a la serie de Copa Libertadores ante Palmeiras por los cuartos de final: "Sería una frustración grande si River queda en el camino, pero no sería un fracaso. River compitió en los tres frentes. Habrá que bancarse la crítica y empezar de nuevo. Todos estamos convencidos de que estamos en el camino correcto".

