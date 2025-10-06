Rosario Central le ganó a River 2-1 en el Gigante de Arroyito en un partidazo que tuvo algunas polémicas y dejó al árbitro Yael Falcón Pérez en la mira del Millonario y de su entrenador.

A Marcelo Gallardo le preguntaron en conferencia de prensa por la actuación del pito y dijo no querer hablar, pero dijo mucho: "No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedas muy solo".

El DT agregó: "Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir, sobre todo me parece que hay que adaptarse al sistema. Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así".

Para concluir: "Entonces hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro, es así. Pero, sistemáticamente, no me gusta, porque sino todos sospechan de todos".

El capítulo arbitraje, lo cerró así. "Más allá de todos, voy a seguir enfocado en la corrección del equipo, que es lo que más me interesa. Dimos un paso adelante hasta la expulsión y lo jugamos con hombre menos que no es fácil, estuvimos a ahí de empatar aún con uno menos. Me quedo con las cosas positivas de hoy"

El análisis del partido

"Creo que desde la postura estuvimos bien, iniciamos bien el partido, estuvimos bien parados. Nos pusimos en ventaja y creo yo que en el mejor momento nuestro en los últimos tiempos. Producto a que vinimos a jugar decididos y estuvimos en partido hasta la expulsión", consideró el Muñeco.

Sin nombrar a Portillo, Gallardo expresó: "Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido pero, en general, con diez mismo, el equipo tuvo buena actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada al equipo desde ese lugar, dejaron todo en ese contexto".

Dijo que no iba a hablar del arbitraje, pero el Muñeco siguió: "Saber, aunque es difícil, tener templanza y que no te saquen de rosca. No hace falta que te cobren un penal, los que sabemos de fútbol sabemos. Hay que pedir tranquilidad a los jugadores porque habíamos sido perjudicados, no por la expulsión de Portillo sino cómo se daba el juego. No había que volverse locos porque genera otra consecuencia en el desarrollo. En partidos calientes hay que ser inteligentes, tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, es incómodo jugar con un hombre de menos y hace que suframos las consecuencias".

La próxima semana, River recibe a Sarmiento, en la fecha FIFA por lo que por convocados a selecciones -más lesionados- tendrá nueve bajas.