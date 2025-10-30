Flamengo eliminó a Racing de la Copa Libertadore y se metió en la gran final.

Tras la clasificación, los tresuruguayaos del Mengao —Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela— subieron una foto que se hizo viral.

¿De qué se trata? Una burla al festejo de Gastón Martirena, defensor de la Academia que es hincha de Nacional de Montevideo.

Ellos tres son manyas.