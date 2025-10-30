Piedras y trompadas
La pelea entre los hinchas de Racing y Flamengo fuera del Cilindro al terminar el partido
Como suele suceder en la Copa Libertadores, al finalizar el encuentro los hinchas visitantes tuvieron que abandonar el estadio corriendo y esquivando los proyectiles que caían desde todos lados.
Ir de visitante se convierte en una aventura de alta adrenalina y final incierto. Entre la policía local que suele ensañarse con los hinchas que llegan de otros países y las barras que conocen las calles que rodean al estadio como la palma de su mano, la salida de la cancha se convierte en un calvario.
Esto les ocurrió a los hinchas del Flamengo que se fueron del Cilindro de Avellaneda festejando la clasificación a la final que se jugará en Lima, Perú.
Los hinchas de Racing, calientes por la eliminación, los esperaron y en una esquina volaron golpes, patadas, insultos y piedras.