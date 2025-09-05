¿Por qué se enojó el Capi?
La pelea de Messi con Tomás Rincón en el túnel del Monumental que no se vio
Leo encaró al capitán de la Vinotinto en el túnel del Monumental durante el entretiempo. Tras algunos insultos, debieron ser separados por sus propios compañeros. ¿Qué sucedió?
No todo fue emoción para Lionel Messi en su despedida oficial jugando en el país para la Selección. En el entretiempo de la goleada de la Scaloneta sobre Venezuela por 3 a 0, Leo se cruzó con un rival.
Se trata de Tomás Rincón, capitán de la Vinotinto. Fue en el túnel que lleva a los vestuarios del Monumental.
Messi lo fue encarar y se enojó tanto que debieron separarlos tras quedar cara a cara. Los árbitros vieron todo pero no informaron del tema, que se diluyó ante la intervención de Salomón Rondon y Josef Martínez, excompañero del 10 en Inter Miami, con quién se dieron un fraternal abrazo.
La causa del reproche no se conoce.