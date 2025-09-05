No todo fue emoción para Lionel Messi en su despedida oficial jugando en el país para la Selección. En el entretiempo de la goleada de la Scaloneta sobre Venezuela por 3 a 0, Leo se cruzó con un rival.

Se trata de Tomás Rincón, capitán de la Vinotinto. Fue en el túnel que lleva a los vestuarios del Monumental.

Messi lo fue encarar y se enojó tanto que debieron separarlos tras quedar cara a cara. Los árbitros vieron todo pero no informaron del tema, que se diluyó ante la intervención de Salomón Rondon y Josef Martínez, excompañero del 10 en Inter Miami, con quién se dieron un fraternal abrazo.

La causa del reproche no se conoce.