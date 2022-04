Los torneos por el ascenso en el interior del país son conocidos por ser ásperos y por privilegiar la fortaleza física antes que el buen juego.

Pero lo ocurrido en Chivilcoy en el partido entre Independiente de Chivilcoy y Ferro de La Pampa supera todo lo visto. No solo porque la patada de Leonardo Cisneros Pereyra sobre Lautaro Ibarra fue deliberada y de una violencia inusitada, sino porque para el árbitro solo mereció una tarjeta amarilla.

La visita se quejó del arbitraje marcadamente local que no solo no expulsó al agresor, tampoco dio por válido un gol de Ferro de La Pampa cobrando un off side inexistente.