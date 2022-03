La nueva joya del basquet nacional es el hijo de Musambe Tutu

Se llama Lee Aaliya, nació en La Plata en 2004 y es el hijo de Jeff Aaliya, mucho más conocido como Musambe Tutu, el peleador ghanés y amigo de Viloni en 100% Lucha.

El pasado fin de semana convivió con el plantel de la selección argentina que disputó los partidos de Eliminatorias para el Mundial 2023. “Fue una experiencia muy linda, aprendí muchas cosas con jugadores tremendos”, contó el pibe de 17 años que integrará la selección U18 que disputará desde el 21 de marzo el Sudamericano juvenil.

Y Musamba no puede estar más orgulloso: “En la vida llega un momento que el papá le deja el camino al hijo. Yo ya llegué y ellos que sigan para adelante. Le pedí que me lleve en la mochila, pero no me llevó”.

Jeff es un "agradecido a toda la gente argentina porque se sintió el cariño. Con eso yo estoy muy agradecido a toda la gente argentina”.

Los comienzos de Lee como jugador de básquet

El pibe comenzó a jugar "a los 3 o 4 años en el club Sud América de Tolosa", donde su padre tenía el gimnasio donde hacían pesas y lucha libre. Musamba contó una charla bisagra que tuvo con su hijo para que se incline por la pelota naranja: “Todas las semanas tenía que ir a la escuela porque hacía el vuelo de águila o alguna toma. Todo el tiempo era así hasta que nos sentamos y le di a elegir entre el básquet y la lucha. Y me dijo que quería hacer básquet porque la lucha la hacía por mí”.

Lee admira a Antetokounmpo: “Me gusta mucho Giannis y en la cuarentena miré mucho a Walter Herrmann, muchos videos de cómo jugaba, pero Kobe es uno de los mejores de la historia para mí”.

La historia de cómo llegó Musamba a la Argentina

Jeff Aaliya llegó al país desde su Ghana natal hace más de 25 años a los 21. Desde que pisó Argentina montó su empresa de catch. “Soy amante del deporte. Llegué a Argentina en 1996. Hice un poco de lucha libre, también culturismo y la televisión. Lo que hice fue tratar de ayudar a las nuevas generaciones de lucha libre. Por eso tengo mi empresa que se llama Lucha Extrema”, reveló.

Su fama le llegó por ser parte de 100% Lucha con el nombre de Musambe Tutu, uno de los grandes luchadores que peleaban ante Vicente Viloni.

Los Aaliya son musulmanes, hacen el Ramadan. Sobre eso Jeff precisa: "Lee hace ayuno desde que tenía 7 años, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde no come ni toma agua y va a entrenar. Cuando uno puede aguantar eso, su alma y su mente pueden aguantar cualquier cosa".

La gimnasia de jugar en Gimnasia

Con el 'Lobo' en la Liga Argentina -la segunda categoría del básquet nacional-, Lee crece a pasos agigantados. "Empecé a tener un roce con jugadores profesionales y ahí pegué el salto”, cuenta el pibe y destaca a Nicolás Gianella, el experimentado base nacional.

En nombre del padre



Jeff define a Lee así: “Lee es un chico con mucha constancia, muy respetuoso. Escucha consejos y cuando un chico escucha va a llegar a ser lo que quiere. Lee trabaja y escucha, hace trabajo extra cuando muchos están en casa con la compu”.

Y resume: “Le tocó la bala de oro, pero también trabaja mucho. La gente hoy ve sus logros, pero lo que hace este chico pocos lo hacen. Parece un tipo grande con la constancia que tiene, así que es algo que se merece.No es común que llamen a un chico de 17 años como él a entrenar con la selección nacional y ahora tiene que trabajar más que nunca.”.

Lee juega de ala pivot, y a veces de pivot. Tiene potencia, dedicación, altura y una facilidad para los movimientos que a su edad sorprenden. Todo se trabaja, él en esta eso. Tiene varios sueños: "Jugar en un equipo ACB, tipo Baskonia, y después ser elegido para la NBA". Cuando le preguntaron por la Selección dijo que quería ganar el oro olímpico.

Lee Aaliya, de Tolosa, con orígenes ghaneses. Desde chico Jeff le enseñó luchar por sueños ¡Siempre!