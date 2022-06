"No lo pudo creer. Hice el video y lo subí a Tik Tok como cualquier otro, sin intención de que sucediera esto y de repente me encontré con un montón de interacciones que no me esperaba", dijo Aixa, la joven de 26 años que se hizo viral por regalarle a su novio pasajes para ir al Mundial de Qatar.

Fanática de Vélez, ya estuvo Rusia 2018, y ahora que está de novia con Lucas quería compartirlo con él, futbolero también. Las redes hicieron el resto.