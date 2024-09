La mujer española que está detrás de la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 1 arriba de su Williams en su debut en la máxima categoría al terminar en el 12° lugar en el GP de Italia. Además, alborotó el avispero del automovilismo argentino, tras 23 años sin un piloto en la máxima categoría.

Y el nombre María Catarineu toma mayor relevancia. La mujer, española, es la mánager del joven de 21 años y cara visible de Bullet Sports Management, la empresa de gestión comercial que apoya al piloto argentino.

Su expareja es Jamie Campbell-Walter, expiloto escocés y campeón británico de Gran Turismo, de FIA GT y del Mundial de Endurance en la clase LMGTE.

Ella es la principal artífice de construir la carrera de Franco. En declaraciones a Infobae, María contó: “Con 18 años comencé a trabajar en la Bolsa de Nueva York unos diez años y como no tenía tiempo para tener hijos quise tener un trabajo más relajado. Creé una empresa de cosméticos, trabajé con el Real Madrid y el tema de experiencias para el mercado asiático”.

Allí, a los 30 años montó una empresa llamada Real Experience con el objetivo de, según ella, “acercar a clientes asiáticos a una vivencia más allá de un partido de fútbol”. Y contó: "Traíamos familias y grupos enteros a conocer Madrid; hacer temas culturales, actividades para niños, o culinarios porque la gastronomía española es muy conocida en Japón, pero cambié ese trabajo porque me llegó la oferta de Drivex (equipo de competición) y me sedujo un montón. Quise dar un paso más y me sumé en 2015".

Hace 9 años saltó a la Fórmula 1, Catarineu se apasionó con el automovilismo y trabajó con un equipo vinculado a Fernando Alonso, el español campeón de Fórmula 1 en 2005 y 2006.



“En Drivex al principio me encargaba de temas financieros, terminé cautivada por las carreras. Me di cuenta de que había encontrado mi lugar. Amo los deportes y me dedico con todo para asegurarme de que los pilotos se sientan bien, especialmente porque son jóvenes con mucha presión”, admite la mujer.

Drivex es el equipo con el que Colapinto se coronó campeón de la Fórmula 4 Española en 2019. A partir de allí, el nacido en Pilar, comenzó a correr en karting a los 14 años y se hizo notar en Europa.

Colapinto según Catarineau

María asegura que ella y su pareja sienten a Franco “como un hijo”. Así lo describe: "Franco es distinto, desde el primer momento me pareció un chico especial. Mi jefe mencionó que iba a llegar un joven para competir en Navarra, aunque no tenía experiencia en autos. Propuse que hiciera unas pruebas antes de la carrera, pero su padre insistió en que corriera. En mi primera charla con Aníbal, el papá de Franco, traté de convencerlo de que invirtiera en días de prueba, pero no hubo caso. Sin embargo, vi a ese chico sencillo, tomando notas en su cuaderno, y luego en la carrera dejó a todos atrás. Su actitud, su esfuerzo y el resultado fueron un punto de inflexión. Le dije a Jamie: ‘A este pibe hay que apoyarlo’. Él contestó: ‘Está bien, pero dejá tu trabajo y vení con nosotros’. Renuncié a Drivex, y el resto es historia”.

Entonces, se sumó a la empresa que maneja la carrera de Colapinto y construyó una gran relación con él. “Con Franco -admitió-, el lazo es aún más fuerte. Nuestras vidas giran alrededor de estos seis chicos, y a veces resulta un desafío equilibrar la vida personal con una profesión que implica viajar constantemente. Estar juntos en esto nos permite apoyarnos en un trabajo tan exigente como cumplir los sueños de otros”.

Y concluyó: “El cariño de los argentinos es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Este trabajo demanda mucho, te quita horas de sueño, pero cuando hacés feliz a la gente, eso es algo raro en cualquier profesión. Estoy muy agradecida con los sponsors y con MP Motorsport, pero hemos llegado hasta aquí gracias a los hinchas”.

Detrás de cada gran hombre, hay una gran mujer, sin dudas.

Cuándo vuelve a correr Franco



Será desde el próximo 15 de septiembre, en el Gran Premio de Azerbaiyán.