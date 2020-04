"Sé feliz mamá, te amo", escribió Neymar en una publicación de su madre, Nadine Gonçalves, de 53 años, abrazada a su novio Thiago Ramos, que es más chico que el futbolista. El joven tiene tan sólo 22 años, seis menos que el futbolista del PSG y 31 menos que la mujer.

"Lo inexplicable no se explica, se vive”, expresó la mujer. Al parecer, la relación marcha seriamente y está aprobada no sólo por Neymar sino también por el ex marido de Nadine y padre del jugador, Neymar Santos Sr. En su caso, no dejó palabras sino emojis de aplausos.