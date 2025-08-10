Marcos Rojo ya tuvo su primera práctica oficial con Racing, donde el martes podría debutar disputando unos minutos en el duelo ante Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

De todas formas, se desconoce que sucederá con el torneo local, en el que aún no fue habilitado, ya que el artículo 19.2.4 establece como condición que el jugador inscripto haya quedado en libertad de acción antes del 24 de julio, cosa que no ocurrió.

Más allá de esa incertidumbre, el defensor ya le dejó un mensaje a los hinchas de Racing siguiendo al club en las redes sociales: