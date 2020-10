River Plate on Twitter

El Muñeco Gallardo es muy celoso con los amistosos y no deja que se vean las imágenes. Por eso no vimos los dos tantos de Ignacio Scocco -el primero de tiro libre- para confirmar la ley del ex.

River formó con : Bologna; E. López. A. Aguirre, Pinola, Casco; Sosa, Ponzio, Ferreira; Beltrán, Pratto, Girotti. Y durante el partido ingresaron Zuculini, Lecanda, Moreira, Rollheiser y Carrascal.

Por su parte Newell´s: Aguerre; Gabrielli, Fontanini, Gentiletti, Bittolo; Cacciabue, Fernández, Moreno; Cabrera, M. Rodríguez y Scocco

Claro que en las redes los millonarios lloraban la ausencia:

"Nunca no nos está clavando Nachito Scocco 😍 Lpm no falla"— D a n a ⚡

"Nacho Scocco vacunandonos en un partido"— Leo Bastías.

"Scocco hizo un gol de tiro libre en un amistoso vs River."— Martín

"Nos clavó Scocco en el amistoso. Más cantado que Hawai de Maluma."— Nadir Ghazal

"+Newells 1 - River 0 -Me chupa un huevo es un amistoso +El gol lo hizo Scocco..."— Guicko