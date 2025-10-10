Los polémicos fallos en el último partido de Barracas ante Estudiantes hizo explotar a Davoo Xeneize, que le dedicó una reacción pormenorizada a la AFA.

En las últimas horas, Duka le hizo una advertencia al joven streamer. "Te admiro, sos un número uno. Pero salí de la política", le advirtió.

Y le recordó: "Están tan preocupados por Barracas, hiciste todo un análisis. Ojo con los temas políticos, yo lo viví en carne propia, ojo con decir con decir Barracas a otro equipo. A mi, cuando fui presidente el entonces presidente dela AFA Julio Grondona, me dijeron que tenía que entregarle el campeonato a tu presidente, Macri, a Boca. Y como no lo hice…".

¿Qué dijo Davoo sobre AFA y Chqui Tapia?

"Hay que tener la guardia alta", dijo el pibe.