La aparición de Luka Romero ha sido sorprendente. Con solo 15 años debutó contra el Real Madrid defendiendo los colores del Mallorca, y desde allí se lo señala como 'el nuevo Messi'.

Pero su historia es particular: su padre -un exjugador- se encontraba en la segunda división mexicana cuando él nació. Luego la familia viajó a España y allí se afincaron.

Por eso el entrenador mexicano Javier Aguirre -quien estuvo al frente de su seleccionado y ahora dirige al Leganés- dice que hará un intento por tentarlo: "México, me consta, que quiere hacerle una invitación para que participe con la Selección Mexicana, no sé a qué nivel, no tengo ni idea. En eso habría que ver el proceso del chaval. No puedes apurar tampoco a un chico de 15 años, tirarlo a los leones, lanzarlo a una eliminatoria mundialista, a una Copa América…, es muy difícil. Pero bien llevado, hay futuro. Lo felicito. Apenas pisó el terreno de juego tuvo un récord. Ojalá tenga muchos más. El chiquito es el más joven en la historia de La Liga. Lo felicito. Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho”.

Pero los intentos mexicanos chocan contra los sentimientos. Las raíces de Luka están en Argentina y ya fue parte del Sub-15 en un sudamericano:

Luka Romero ● Selección Argentina ● Sudamericano Sub-15

Y su intención es clara: quiere defender los colores de la celeste y blanca.