El Palmeiras goleó 4 a 0 a la Liga de Quito y se clasificó nuevamente a la final de la Copa Libertadores pero los destacados no fueron sus dos delanteros titulares, Vitor Roque y el argentino, el Flaco López.

El que tomó la posta fue Allan, un zurdo que jugó sobre la derecha y desde allí causó estragos en la defensa blanca.

Cuando el encuentro entraba en el terreno decisivo y se encaminaba a los penales, el joven delantero armó una jugada maradoneana, se filtró entre tres defensores y le terminaron cometiendo un penal que Rafael Veiga cambió por el gol que le daría la clasificación al Palmeiras.

Otra toma de la jugada

Desde detrás del arco, las gambetas del zurdo delantero del local, se aprecian con mayor nitidez.

El resumen del partido

Por primera vez en la historia un equipo brasileño logra dar vuelta un cruce que en el primer encuentro había perdido 3 a 0.