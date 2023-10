La insólita sanción que evalúan imponer en Inglaterra a Garnacho por cómo celebró el triunfo en sus redes

Fue así: Manchester United derrotó 1 a 0 a Copenhague en Old Trafford con el arquero André Onana como héroe, quién atajó un penal en el tiempo de descuento. La victoria fue clave para seguir con vida en el Grupo de la Champions League, donde lidera Bayern Munich y lo sigue el Galatasaray de Mauro Icardi, que ayer perdió con los alemanes en Estambul.

Tras los festejos, y ya en su hogar, el pibe Alejandro Garnacho -que había pisoteado el punto del penal antes de que el rival ejecutara- posteó una foto del arquero camerunés, él y otros compañeros abrazándalo.

¿Y? Lo acompañó de dos emojis de gorilas. ¿Y? Generó mucho mensajes y hasta lo acusaron de racista. ¿Y entonces? Ale borró los gorilas y dejó solo la foto. ¿Listo entonces? No. La FA (Asociación del Fútbol) podría sancionar el argentino por violar sus pautas sobre publicaciones racialmente sensibles en las redes sociales.





La defensa de Onana a Garnacho

Onana defendió a Garnacho con una historia en sus redes: "La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá", escribió el arquero.

La novela promete seguir.