La Selección Argentina cuenta los minutos en Londres para el partido que disputará este miércoles, desde las 15.45, en Wembley ante Italia por la Finalissima.

En la previa del encuentro se realizó una conferencia de prensa de la cual participaron Lionel Scaloni y Emiliano Martínez.

Si bien el DT habló de varios temas, hubo una consulta que sorprendió a todos:“Esta semana se cumplen los 70 años de la Reina de Inglaterra como consorte y como Reina de Inglaterra, con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso, ¿te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración para la Reina de Inglaterra?”, planteó uno de los cronistas presentes.

Sorprendido por la pregunta, y tratando de simular su cara de asombro, el conductor de la Albiceleste, contestó: “Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones. No sabía lo que me dice. Es fútbol esto. Lógicamente la felicito, ¿70 años? Bueno, perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca”.